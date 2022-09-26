Маршрут столичных автобусов м84 изменился из-за строительства МСД

Автобусы м84 в столице временно объезжают Каспийскую улицу. Об этом сообщили в Дептрансе.

Транспорт пускают в объезд на время работ по строительству Московского скоростного диаметра. Именно он позволит проезжать через весь город всего за 40 минут. Местами дорога проходит по воздуху, например, на южном участке.

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