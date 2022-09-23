Собянин принял решение о благоустройстве 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4

На 17 станциях будущих третьего и четвертого диаметров МЦД проведут комплексное благоустройство. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В планах – отремонтировать кассы, платформы, фасады и навесы. Освещение сделают более качественным, установят новую систему навигации, в том числе электронные табло.

В итоге девять станций благоустроят на третьем диаметре. Восемь приведут в порядок на четвертом. Так называемое наземное метро будет таким же комфортным, как и обычное.

По планам D3 и D4 будут пользоваться более миллиона человек в сутки. Это улучшит транспортную доступность более чем 40 районов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.