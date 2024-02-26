Московский метрополитен запустил поезд, посвященный выборам президента РФ

В Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвященный выборам президента России. Он курсирует по Сокольнической линии.

Состав в цветах государственного флага напоминает москвичам о голосовании. Кроме того, на поезде и внутри вагонов размещен QR-код, который ведет на портал mos.ru, где можно узнать о способах голосования и посмотреть карту участков.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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