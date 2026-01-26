Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 января

Масштабный сбой в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo вызвал серьезные проблемы у тысячи пассажиров. Инцидент привел к образованию больших очередей в терминалах аэропортов. В результате авиаперевозчикам пришлось отменить часть рейсов. Несмотря на то, что работа сервиса уже восстановлена, в аэропорту Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов.

По данным синоптиков, на столицу надвигается мощный снегопад. Осадки ожидаются уже ночью, однако основной удар стихии придется на 27 января. Метеорологи прогнозируют, что сугробы в Москве могут вырасти до полуметра. Кроме того, ожидается усиление ветра. Его порывы достигнут до 12 метров в секунду. После морозов в городе заметно потеплеет.

Туристы, планирующие отдых в жарких странах, могут столкнуться с серьезной угрозой. В Индии зафиксирована вспышка нового вируса Нипах, представляющего опасность для здоровья человека. По данным специалистов, на сегодняшний день не существует ни вакцины, ни эффективного лечения от этого заболевания.

