Аэроэкспрессы в Шереметьево будут следовать с изменениями 25–29 сентября

С 25 сентября изменилось движение аэроэкспрессов в направлении Шереметьева. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Теперь поезда будут ходить до и от Северного терминального комплекса аэропорта. Движения между Северным и Южным терминальными комплексами не будет. Со всех станций маршрута составы проследуют по обычному расписанию. Изменения продлятся до 29 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.