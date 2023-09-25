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25 сентября, 07:45

Транспорт

Аэроэкспрессы в Шереметьево будут следовать с изменениями 25–29 сентября

Аэроэкспрессы в Шереметьево будут следовать с изменениями 25–29 сентября

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С 25 сентября изменилось движение аэроэкспрессов в направлении Шереметьева. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Теперь поезда будут ходить до и от Северного терминального комплекса аэропорта. Движения между Северным и Южным терминальными комплексами не будет. Со всех станций маршрута составы проследуют по обычному расписанию. Изменения продлятся до 29 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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