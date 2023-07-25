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Транспорт

На Октябрьской железной дороге задержали 37 поездов из-за ЧП

На Октябрьской железной дороге задержали 37 поездов из-за ЧП

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37 пассажирских поездов, в том числе один "Сапсан" Москва – Санкт-Петербург, задержали на Октябрьской железной дороге из-за ЧП в одной из подмосковных электричек. Как сообщается в пресс-службе магистрали, задержка составляет до 2,5 часа.

С опозданием следуют и пригородные поезда – у трех сокращен маршрут, а один отменен. 24 июля на станции Подсолнечная загорелась крыша одного из вагонов электрички Москва – Конаково. Пассажиров эвакуировали, а пострадавших не оказалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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