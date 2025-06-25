В Москве вырос интерес к монорельсу перед его закрытием

Интерес к Московскому монорельсу заметно вырос за последние дни – его посещают не только туристы, но и все больше москвичей. Железную дорогу над землей вскоре закроют навсегда.

На месте монорельса появится уникальный парк на высоте – этот вариант поддержали участники голосования на портале "Активный гражданин". Новое пространство площадью 40 тысяч квадратных метров свяжет пять районов столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.