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25 июня, 11:15

Транспорт

В Москве вырос интерес к монорельсу перед его закрытием

В Москве вырос интерес к монорельсу перед его закрытием

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Интерес к Московскому монорельсу заметно вырос за последние дни – его посещают не только туристы, но и все больше москвичей. Железную дорогу над землей вскоре закроют навсегда.

На месте монорельса появится уникальный парк на высоте – этот вариант поддержали участники голосования на портале "Активный гражданин". Новое пространство площадью 40 тысяч квадратных метров свяжет пять районов столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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