"Аэрофлот" возобновит рейсы на Сейшелы с 27 сентября

"Аэрофлот" возобновит рейсы на Сейшельские острова с 27 сентября. Перелеты были приостановлены в мае по производственным причинам, однако ранее выполнялись круглый год.

Согласно расписанию, рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по средам и субботам. С января количество рейсов увеличат до трех в неделю. Время в пути составит 9 часов, а стоимость билетов начинается от 42 тысяч рублей.

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