Участок между станциями метро "Строгино" и "Пятницкое шоссе" закроют с 30 апреля

В Москве с 30 апреля по 8 мая включительно будет закрыт участок между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе". Не будут работать станции "Мякинино", "Волоколамская" и "Митино".

Поезда остановят, чтобы дать возможность метростроевцам проложить в этом районе участок тоннеля будущей Рублево-Архангельской линии, которая свяжет деловой центр "Москва-Сити" с Красногорском и улучшит транспортное обслуживание более миллиона москвичей.

