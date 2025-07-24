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24 июля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Первый участок Рублево-Архангельской линии метро полностью пройден, сообщил Сергей Собянин. Тоннелепроходческий комплекс "София" успешно завершил проходку второго перегонного тоннеля от "Звенигородской" до "Шелепихи". Ввести первый участок строящейся линии в эксплуатацию планируется уже в 2026 году.

"Образовательный комплекс возведут недалеко от станции Беговая МЦД-1. Согласно проекту, он будет состоять из двух корпусов: трехэтажного детского сада на 300 воспитанников и пятиэтажного здания школы на 700 учеников. Строительством образовательного комплекса займется инвестор", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Новые линии и станции метро стимулируют комплексное развитие районов и привлекают инвестиции. В настоящий момент метростроевцы возводят 16 станций на трех перспективных линиях.

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