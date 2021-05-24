Самолетам "Белавиа" могут запретить посадку в аэропортах Европы

Самолетам компании "Белавиа" могут запретить посадку в аэропортах Евросоюза. По последним данным, уже две авиакомпании отказались летать над территорией Белоруссии после инцидента. Это латвийская AirBaltic и польская LOT.

Такую меру могут ввести и другие европейские авиаперевозчики. Международная организация гражданской авиации уже получила заявку на приостановку полетов.

Между тем, полеты российских авиакомпаний в Белоруссию проходят в штатном режиме, сообщили в Росавиации. Пока никаких изменений в расписании рейсов нет и не планируется.

Также в нашем МИД заявили, что намерены встретиться с россиянкой, которая была на борту севшего в Минске самолета. Уже связались с отцом девушки и обратились в МИД Белоруссии.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его "вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.