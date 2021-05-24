Самолетам "Белавиа" могут запретить посадку в аэропортах Европы

15:15
Самолетам компании "Белавиа" могут запретить посадку в аэропортах Евросоюза. По последним данным, уже две авиакомпании отказались летать над территорией Белоруссии после инцидента. Это латвийская AirBaltic и польская LOT.
Такую меру могут ввести и другие европейские авиаперевозчики. Международная организация гражданской авиации уже получила заявку на приостановку полетов.
Между тем, полеты российских авиакомпаний в Белоруссию проходят в штатном режиме, сообщили в Росавиации. Пока никаких изменений в расписании рейсов нет и не планируется.
Также в нашем МИД заявили, что намерены встретиться с россиянкой, которая была на борту севшего в Минске самолета. Уже связались с отцом девушки и обратились в МИД Белоруссии.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его "вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: