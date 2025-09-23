Форма поиска по сайту

23 сентября, 11:15

Транспорт

Новые электросуда прибыли в Москву из Санкт-Петербурга

В Москве полностью укомплектовали электрофлот. Еще два судна доставили из Санкт-Петербурга, после испытаний они выйдут в акваторию столицы. Теперь речной электротранспорт сможет работать на трех маршрутах – к двум действующим добавится новый от Новоспасского моста до ЗИЛа.

У новинок увеличена емкость аккумуляторов, усовершенствованы системы климат-контроля, освещения и управления. Электросуда стали более маневренными и удобными для экипажа. Эксперты отмечают, что благодаря возможности причаливать с обеих сторон реки такой транспорт соединяет районы, куда сложно добраться наземным общественным транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

