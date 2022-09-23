В московском метро появится первая отапливаемая станция

В столичном метро появится первая отапливаемая станция "Потапово" на Сокольнической линии. Там пока идет строительство. По окончании откроют не только новую платформу, но и необычный арт-объект.

Когда станцию запустят для пассажиров и как будет выглядеть подземное искусство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.