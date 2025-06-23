Катар, Бахрейн и ОАЭ временно закрыли воздушное пространство

Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) временно закрыли воздушное пространство из-за ракетного удара Ирана по американской военной базе на катарской территории. Турецкие авиакомпании также экстренно отменили рейсы в Эмираты.

Посольство России в Катаре призвало граждан РФ сохранять спокойствие, а также воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей. В свою очередь, Росавиация предписала не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

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