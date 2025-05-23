ГАИ Москвы объявила о трехдневном рейде на велокурьеров

Столичная автоинспекция начинает рейд "СИМ, Велокурьер". Он направлен на профилактику нарушений ПДД среди пользователей средств индивидуальной мобильности. Рейд продлится до конца выходных 24 и 25 мая.

Автоинспекторы напомнят о необходимости быть внимательными на дороге, использовать защитную экипировку, выполнять требования дорожных знаков и сигналов светофоров. Прошлый рейд столичная Госавтоинспекция провела с 16 по 18 мая, тогда искали нетрезвых водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.