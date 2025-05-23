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23 мая, 07:15

Транспорт

ГАИ Москвы объявила о трехдневном рейде на велокурьеров

ГАИ Москвы объявила о трехдневном рейде на велокурьеров

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Столичная автоинспекция начинает рейд "СИМ, Велокурьер". Он направлен на профилактику нарушений ПДД среди пользователей средств индивидуальной мобильности. Рейд продлится до конца выходных 24 и 25 мая.

Автоинспекторы напомнят о необходимости быть внимательными на дороге, использовать защитную экипировку, выполнять требования дорожных знаков и сигналов светофоров. Прошлый рейд столичная Госавтоинспекция провела с 16 по 18 мая, тогда искали нетрезвых водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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