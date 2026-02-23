В России введут скидки на авиабилеты для детей, которые летят в сопровождении взрослых

В России с марта введут скидки на авиабилеты для детей, которые летят в сопровождении взрослых, причем неважно летят они с мамой, папой или няней.

С 2025 года в стране начало действовать новое правило, по которому перелет ребенка от 2 до 12 лет обходился в 2 раза дешевле. При этом была одна важная особенность в том, что дети должны были путешествовать с родителями. Теперь это ограничение снимается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.