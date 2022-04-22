Речной транспорт в Москве станет экологичнее и менее шумным – Ликсутов

Транспортная система Москвы станет еще экологичнее. Модернизация затронет также речное сообщение. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Столица запускает первые в мире электрические трамваи, которые смогут перевозить пассажиров по воде круглый год. Зарядные станции размещают на причалах. Суда будут подзаряжаться во время остановок. У батарей большой ресурс – полного заряда хватит примерно на 200 километров. Такие трамвайчики практически бесшумные.

Улучшить московскую экологию позволило расширение сети электротранспорта. Город закупает электробусы и электросамокаты для аренды. Следить за экологичностью теперь будут и частные судовладельцы. Они должны сделать свой транспорт более тихим и безвредным для окружающей среды.

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