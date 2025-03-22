Сервисы аренды самокатов и велосипедов возобновили работу в Москве

Электросамокаты и велосипеды в Москве снова доступны для аренды. Сезон открыли еще 15 марта, однако через два дня прокат поставили на паузу из-за непогоды.

Москвичей призвали помнить о правилах дорожного движения, которые обязывают передвигаться на самокатах по велодорожкам. Кроме того, на этом средстве передвижения запрещено превышать скорость 25 километров в час, а в пешеходном потоке двигаться быстрее пешеходов.

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