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22 марта, 22:30

Транспорт

Сервисы аренды самокатов и велосипедов возобновили работу в Москве

Сервисы аренды самокатов и велосипедов возобновили работу в Москве

Москвичи начали менять зимнюю резину на летнюю

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Электросамокаты и велосипеды в Москве снова доступны для аренды. Сезон открыли еще 15 марта, однако через два дня прокат поставили на паузу из-за непогоды.

Москвичей призвали помнить о правилах дорожного движения, которые обязывают передвигаться на самокатах по велодорожкам. Кроме того, на этом средстве передвижения запрещено превышать скорость 25 километров в час, а в пешеходном потоке двигаться быстрее пешеходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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