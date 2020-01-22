Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

22 января, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Новости дня": Сергей Собянин открыл дублер Калужского шоссе в Коммунарке

Курсантам колледжа Академии водного транспорта провели экскурсию по Московской судоверфи

В Москве открыли движение по Коммунарскому шоссе

Новая дорога в Коммунарке разгрузит Калужское шоссе

Трамваи начали курсировать по Трифоновской улице после 30-летнего перерыва

Сергей Собянин открыл новый участок Коммунарского шоссе

Городские камеры показали дорожную ситуацию на Волгоградском проспекте в Москве

Автошколы в России смогут преподавать теорию дистанционно

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Для жителей и гостей столицы на Северном речном вокзале работает лыжная трасса. Посетители могут взять снаряжение для катания напрокат или прийти со своим. Павильоны для переодевания и пункты проката находятся на набережной у причала № 9.

"Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт официальному тестированию первого в России беспилотного поезда метро. Состав "Москва-2024" на 97% состоит из российских комплектующих. Обкатка будет поэтапной, чтобы полностью убедиться в абсолютной безопасности технологии для пассажиров. Планируем, что уже к концу 2026 года первый беспилотный поезд будет курсировать на линии в графике с другими составами и с учетом московских интервалов движения, пока также без пассажиров", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Продолжается прием заявок на установку зарядных станций для электротранспорта. Правительство Москвы компенсирует 50% стоимости технологического присоединения Э3С – не более 2 миллиона рублей на станцию.

