Специалисты начали демонтаж пролетов правой части Крымского моста

В Росавтодоре сообщили, что главная задача на Крымском мосту – как можно скорее наладить полноценный трафик. Рабочие уже приступили к демонтажу поврежденных конструкций правой части дорожного полотна.

Бригады трудятся круглосуточно, в данный момент они разбирают пролетное строение. Его разрежут на блоки с помощью плавучих кранов, затем погрузят на баржи и вывезут из акватории. Помимо этого, уже начали сборку новых пролетов. После завершения работ их доставят на мост для монтажа.

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