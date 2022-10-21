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Транспорт

Специалисты начали демонтаж пролетов правой части Крымского моста

Специалисты начали демонтаж пролетов правой части Крымского моста

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В Росавтодоре сообщили, что главная задача на Крымском мосту – как можно скорее наладить полноценный трафик. Рабочие уже приступили к демонтажу поврежденных конструкций правой части дорожного полотна.

Бригады трудятся круглосуточно, в данный момент они разбирают пролетное строение. Его разрежут на блоки с помощью плавучих кранов, затем погрузят на баржи и вывезут из акватории. Помимо этого, уже начали сборку новых пролетов. После завершения работ их доставят на мост для монтажа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
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