СБП начнут тестировать на турникетах столичного метро в октябре

Систему быстрых платежей начнут тестировать на турникетах метро. Эксперимент стартует в октябре. Проверять, как работает сервис, будут сотрудники Дептранса.

Когда систему подключат полностью, оплатить проезд можно будет практически одним касанием – достаточно приложить смартфон к считывателю QR-кода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.