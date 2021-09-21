Эксперт рассказал о новых развязках на МКАД

На МКАД достраивают четыре развязки нового типа. Руководитель экспертного центра "Пробок. нет" Александр Шумский рассказал, что жители получат полноценную кольцевую дорогу, которая в первую очередь будет использоваться для объезда центра города.

"Поскольку весь трафик с кольцевой дороги уже убрали на ЦКАД, МКАД будут пользоваться жители Москвы и МО, чтобы доехать до городов-спутников. Таким образом, МКАД станет полноценной объездной, и это, конечно, большой плюс", – отметил Шумский .

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