Движение на ТТК у въезда в Лефортовский тоннель восстановили после ДТП. Еще недавно проехать в сторону Русаковской эстакады можно было лишь по одной полосе из трех.

Уточняется, что там произошла авария с участием двух автомобилей и мотоцикла. Транспортные средства уже убрали с проезжей части. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.