Движение на ТТК ограничено из-за ДТП. Авария произошла у въезда в Лефортовский тоннель. Там столкнулись два автомобиля и мотоцикл.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Проехать в сторону Русаковской эстакады можно по одной полосе из трех, сообщают в Дептрансе.

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