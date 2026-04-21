Заммэра Петр Бирюков рассказал о патрулировании столицы мотогруппами спасателей

С 1 мая мотогруппы спасателей приступят к патрулированию столичных улиц и зон отдыха. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Расчеты быстрого реагирования на мотоциклах будут ежедневно совершать объезды по различным маршрутам.

Благодаря мобильности мотоциклов спасатели приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь до прибытия основных подразделений. Мотогруппы привлекаются для ликвидации последствий ДТП и поиска потерявшихся в лесу.

