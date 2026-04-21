Мотогруппы спасателей будут патрулировать улицы и зоны отдыха в Москве с 1 мая

Мотогруппы спасателей приступят к патрулированию столичных улиц и зон отдыха с 1 мая, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, расчеты быстрого реагирования на мотоциклах будут ежедневно совершать объезды по различным маршрутам. Это ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха.

Благодаря мобильности и маневренности мотоциклов спасатели зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений.

