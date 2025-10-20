Форма поиска по сайту

20 октября, 11:15

Транспорт

Пять навесов "сухие ноги" появятся возле станции метро "Славянский бульвар" в столице

Пять навесов "сухие ноги" появятся возле станции метро "Славянский бульвар" в столице. Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что работы по устройству конструкций уже ведутся.

Сначала были выполнены бурение и заливка бетона для установки свай, затем специалисты приступили к монтажу конструкций и крыш. Навесы оборудуют инфракрасным обогревом, там появятся лавочки и табло с отображением расписания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

