ЦБ предложил ввести дополнительные скидки за безаварийную езду

Центробанк предложил расширить тарифную линейку по ОСАГО, чтобы страховщики могли делать еще больше скидок хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.

Коридор возможного изменения цен за полис для легковых машин может составить 10%, а для такси – 30%. Кроме того, планируется пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также за аварийность.

Лихачам и тем, кто только сел за руль, придется платить за ОСАГО больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.