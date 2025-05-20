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20 мая, 09:15

Транспорт

Схема движения изменится в центре Москвы в связи с проведением полумарафона

Схема движения изменится в центре Москвы в связи с проведением полумарафона

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На этой неделе в Москве изменится схема движения в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ". Некоторые ограничения на центральных улицах начнут действовать 22 мая, но основные перекрытия введут 24 мая.

Например, нельзя будет проехать по Малому Москворецком мосту, улице Большой Полянке, участкам Садового кольца, а также по центральным набережным. Кроме того, на участках временных ограничений запретят парковку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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