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20 мая, 07:30

Транспорт

Городские камеры показали трафик на Щелковском шоссе

Городские камеры показали трафик на Щелковском шоссе

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Щелковском шоссе плотное скопление машин в одном направлении – транспорт практически не двигается. В обратную сторону движение свободное.

На Волгоградском проспекте обстановка стабильная: на светофоре машины скапливаются, но затем спокойно разъезжаются. Серьезных затруднений нет, проехать можно без задержек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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