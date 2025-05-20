Городские камеры показали трафик на Щелковском шоссе

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Щелковском шоссе плотное скопление машин в одном направлении – транспорт практически не двигается. В обратную сторону движение свободное.

На Волгоградском проспекте обстановка стабильная: на светофоре машины скапливаются, но затем спокойно разъезжаются. Серьезных затруднений нет, проехать можно без задержек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.