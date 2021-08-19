Стройкомплекс Москвы показал, как будет выглядеть схема метро в 2027 году

Портал стройкомплекса Москвы опубликовал схему столичного метро 2027 года. Ожидается, что к этому времени будет полностью сдана Большая кольцевая линия, а также Троицкая, Бирюлевская и Рублево-Архангельская.

Также в планах продление салатовой линии, строительство станции "Гольяново" на синей линии и станции "Новомосковская" на красной. Желтая же линия к 2027 году соединена не будет, зато на юге она протянется до аэропорта Внуково.

К 2027 в столице также должны запустить еще три линии центральных диаметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.