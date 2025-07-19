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19 июля, 09:15

Транспорт

В Москве ввели ограничения движения из-за проведения Большого фестиваля бега

В Москве ввели ограничения движения из-за проведения Большого фестиваля бега

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В центре Москвы перекрыли движение в связи с проведением Большого фестиваля бега. С 00:00 19 июля нет проезда по участку Девичьего Поля – от улицы Плющиха до Зубовской, с 16:00 в список ограничений войдут Зубовская и Большая Пироговская улицы, с 17:00 – Большая Садовая и Садовая-Кудринская улицы, а также Новинский и Смоленский бульвары и Смоленская площадь.

Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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