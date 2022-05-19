Москвичам назвали способ добраться до Севастополя

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "7 кругов Адлера". В ней телезрителям рассказывают, как можно добраться до самых популярных туристических городов и курортов и сколько это стоит.

Из Москвы до Севастополя на самолете можно добраться за четыре часа, затем еще 12,5 часа на автобусе. Все вместе будет стоить около 10 тысяч рублей.

На одном только поезде дорога займет почти в три раза больше времени, но цена билета ниже – пять тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

