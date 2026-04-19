В Москве операторы каршеринга начали использовать когнитивные тесты для водителей

В Москве все операторы каршеринга внедрили технологию когнитивных тестов для оценки состояния водителей перед поездкой. Система работает в часы сниженной реакции – поздним вечером, ночью и ранним утром.

Пользователям предлагают быстро расставить цифры или пройти другие игры на внимательность. Одна из компаний еще в 2020 году разработала тест "алкоквиз" при участии наркологов, психиатров и с учётом рекомендаций полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

