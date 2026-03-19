Вестибюли станций столичного метрополитена получат новую художественную подсветку

Вестибюли станций столичного метрополитена получат новую архитектурно-художественную подсветку. Для каждой из них прорабатывается индивидуальный проект, а оттенки ламп подбирают в тон фасадов и настраивают так, чтобы подчеркнуть детали и создать цельный образ всего сооружения.

Уже по-новому засияли вестибюли станций "Динамо", "Университет", "Чистые пруды", "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии и "Владыкино". Скоро к ним присоединятся "Курская" Кольцевой линии, "Арбатская" Филевской и "Смоленская" Арбатско-Покровской линий.

