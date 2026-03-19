Вестибюли станций метро "Проспект Мира" и "Рижская" изменят режим работы 20 марта. С 05:30 "Проспект Мира" Кольцевой линии будет работать только на выход и пересадку. С 05:45 на "Проспекте Мира" Калужско-Рижской ветки будут осуществляться выход и пересадка.

С 07:45 станция "Рижская" Большой кольцевой линии заработает только на вход и пересадку. На время ограничений жителей просят пользоваться соседними станциями метро. Временные изменения вводятся для эффективного перераспределения пассажиропотока.

