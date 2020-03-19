Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В городе 4 апреля откроют новые выделенки, по которым пройдут почти 40 городских и областных маршрутов. Они появятся на дублере Киевского шоссе, улицах Стромынке и Преображенской. Выделенные полосы введут на улицах Островитянова, 4-й Магистральной и Александры Монаховой.

"С начала года ЦОДД установил и модернизировал светофоры по 26 адресам почти во всех округах Москвы. В первую очередь внимание уделили местам, где случались аварии, а также маршрутам к социальным объектам – школам, детским садам и поликлиникам. Кроме того, специалисты учитывают пожелания жителей: например, разместить кнопку на светофоре или сделать дополнительную секцию для поворота", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Этой зимой пассажиры наземного транспорта воспользовались сервисом бесплатных пересадок более 1,8 миллиона раз. Для этого нужно привязать "Тройку" к личному кабинету в приложениях "Метро Москвы" или "Московский транспорт".