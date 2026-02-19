Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 19 февраля

В Москве затруднено движение из-за метелей и усиления ветра. По данным департамента транспорта, заторы на дорогах достигли 7 баллов. Вечером ожидается ухудшение ситуации до 9 баллов. Автомобилистов просят не выезжать на личном транспорте до 20:30.

Средняя скорость движения потока сейчас составляет 27 километров в час. На улицах города работает спецтехника. Коммунальные службы расчищают проезжую часть и тротуары, а также проводят обработку дорог от гололедицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.