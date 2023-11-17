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17 ноября, 11:30

Транспорт

Чат-бот Александра ответила на 5,5 млн вопросов о работе транспорта в Москве

Чат-бот Александра ответила на 5,5 млн вопросов о работе транспорта в Москве

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За три года чат-бот Александра ответила на 5,5 миллиона вопросов о работе городского транспорта. В частности, с помощью виртуального помощника можно быстро получить информацию о пригородных электричках, МЦД и эвакуации машин.

За три года возможности Александры значительно расширили. В день она отрабатывает 13 тысяч сообщений – это в 10 раз больше, чем в начале ее работы. Чат-бота и другие цифровые сервисы продолжат совершенствовать. В настоящее время онлайн можно получить 75% сервисных услуг московского транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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