Кабмин РФ поддержал проект о штрафах за пьяное вождение электросамокатов

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Правительство РФ поддержало законопроект сенатора Артема Шейкина о регулировании движения электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом сообщает РИА Новости.

Шейкин ранее сообщал, что планирует внести в осеннюю сессию законопроект, который, в частности, предлагает наказывать штрафом до 30 000 рублей за вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов в пьяном виде, штрафами до 5 000 рублей – за превышение на них скорости, и до 3 000 рублей – за езду вдвоем.

По словам Шейкина, отзывом правительства РФ, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать его законопроект.

В официальном отзыве отмечается, что законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом замечаний, которые касаются пояснительной записки к документу. Концепция же законопроекта заслуживает внимания, указано в отзыве правительства.

Ранее Госавтоинспекция предложила ограничить до 20 километров в час скорость движения на электросамокатах в Москве. По словам замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД РФ Евгений Логиновский, с начала этого года случилось 805 аварий с участием такого вида транспорта, более 200 из которых были в октябре. В результате погибли три человека.

До этого зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил снизить разрешенную максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 километров в час.

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