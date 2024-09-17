Тестирование динамического тарифа на парковку в Москве продлится до конца сентября

Динамический тариф на парковку начали тестировать в Москве, сообщил столичный Дептранс. Пилотный проект проведут на Ильинке, Новой площади, площади Тверская Застава, в Никитском переулке и на Рождественском бульваре.

По динамическому тарифу цена парковки будет зависеть от загруженности стоянки. Если свободных мест нет или почти нет, то цена будет обычной для этой парковочной зоны. Как только места будут освобождаться, цена будет снижаться – вплоть до 0 рублей. Эксперимент продлится до конца сентября.

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