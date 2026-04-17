Москвичам напомнили о работе специальных экспрессов до мемориалов

Специальные маршруты до городских мемориальных комплексов продолжат свою работу в воскресенье, 19 апреля. Об этом напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Москвы Максим Ликсутов.

Бесплатные экспресс-маршруты под буквой "Э", а также некоторые регулярные рейсы будут ходить с 09:00 до 19:00. Движение автобусов и электробусов можно посмотреть на едином транспортном портале.

