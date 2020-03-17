Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На 40% сократилось число погибших в ДТП на МКАД за два месяца 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года. Такие результаты достигнуты благодаря системе видеоаналитики, контролю ЦОДД, дорожному патрулю. Сделать движение безопаснее также помогают водители, которые после мелкого ДТП съезжают на обочину.

"Работа по строительству пересадки со станции "Академическая" на Троицкую линию проводилась круглосуточно, что позволило выполнить все необходимое быстрее намеченного срока. Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" открылся, и пассажиры Калужско-Рижской линий могут строить привычные маршруты. Во время ограничений сотрудники метрополитена обновляли инфраструктуру и провели уборку станций", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Водители могут лично обратиться по вопросу парковок в сервисные окна на станциях Большой кольцевой линии. Сотрудники "Московского паркинга" в сервисных центрах приняли уже более 120 тысяч обращений.