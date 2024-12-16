Проезд по Московскому скоростному диаметру могут сделать платным

Нагрузка на Московский скоростной диаметр (МСД) растет. Чтобы сохранить магистраль комфортной для передвижения, власти Москвы рассматривают разные варианты. Таким образом заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов прокомментировал возможность введения платного проезда.

Он отметил, что опыт проспекта Багратиона показал, что платная дорога может быть востребованной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.