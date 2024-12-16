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16 декабря, 12:15

Транспорт

Проезд по Московскому скоростному диаметру могут сделать платным

Проезд по Московскому скоростному диаметру могут сделать платным

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Нагрузка на Московский скоростной диаметр (МСД) растет. Чтобы сохранить магистраль комфортной для передвижения, власти Москвы рассматривают разные варианты. Таким образом заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов прокомментировал возможность введения платного проезда.

Он отметил, что опыт проспекта Багратиона показал, что платная дорога может быть востребованной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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