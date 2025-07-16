Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 20:45

Транспорт

На Рублево-Архангельской линии метро началось строительство тоннеля к станции "Ильинская"

На Рублево-Архангельской линии метро началось строительство тоннеля к станции "Ильинская"

"Аэрофлот" ввел третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком

Собянин дал старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Схема движения изменится на Садовом кольце в Москве

Эксперт рассказал, с какими проблемами автомобилисты обращаются в непогоду

Автоэксперт рассказал, к чему может привести гидроудар машины

Россияне пожаловались на жару в поездах дальнего следования

"Миллион вопросов": автоэксперт рассказал, как выбрать надежную машину на вторичном рынке

Собянин дал старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Городской вокзал Серп и Молот объединит два центральных диаметра и две станции метро

На Рублево-Архангельской линии метро началось строительство тоннеля к станции "Ильинская". Частично он пройдет под Москвой-рекой. Метро будет обслуживать новый деловой центр, который формируется в Рублево-Архангельском. Это будут офисы, уникальный цифровой кампус, общественные пространства и жилье с самой современной инфраструктурой.

Схема движения изменится в районе Садового кольца на ближайшие четыре дня. В центре города идет подготовка к фестивалю "Олимпийская Москва", который пройдет в субботу, 19 июля. Уже этой ночью запретят парковку на улице Зубовская от Дашкова переулка до Большой Пироговской, а также на самой Пироговке, начиная от улицы Еланского.

Израильские ВВС атаковали Дамаск. В ЦАХАЛ пояснили, что действуют из-за обострения ситуации на юге Сирии. Там сейчас столкновения с участием друзов. Израильское государство выступает в их защиту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметропроисшествияполитиказа рубежомДарья Тащинавидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика