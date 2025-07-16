На Рублево-Архангельской линии метро началось строительство тоннеля к станции "Ильинская". Частично он пройдет под Москвой-рекой. Метро будет обслуживать новый деловой центр, который формируется в Рублево-Архангельском. Это будут офисы, уникальный цифровой кампус, общественные пространства и жилье с самой современной инфраструктурой.

Схема движения изменится в районе Садового кольца на ближайшие четыре дня. В центре города идет подготовка к фестивалю "Олимпийская Москва", который пройдет в субботу, 19 июля. Уже этой ночью запретят парковку на улице Зубовская от Дашкова переулка до Большой Пироговской, а также на самой Пироговке, начиная от улицы Еланского.

Израильские ВВС атаковали Дамаск. В ЦАХАЛ пояснили, что действуют из-за обострения ситуации на юге Сирии. Там сейчас столкновения с участием друзов. Израильское государство выступает в их защиту.

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