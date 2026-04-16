Росавиация продлила рекомендацию приостановить продажу билетов в ОАЭ

Росавиация продлила на неопределенный срок рекомендацию приостановить продажу билетов в Арабские Эмираты, что касается прежде всего организованных туров. Туроператоры возвращают деньги через фонд турпомощи или предлагают альтернативные направления, а самостоятельные путешественники могут купить билеты у ближневосточных авиакомпаний, но на свой страх и риск.

При этом возобновлено авиасообщение с Израилем: до 15 мая вылеты из российских аэропортов разрешены с 07:00 до 01:00. Первый рейс из Москвы в Тель-Авив выполняет Red Wings 17 апреля, с 19 апреля к нему присоединится "Азимут".

