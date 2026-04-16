Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 апреля

В центре Москвы на Пушкинской площади перекрыто движение в связи с открытием 48-го Московского международного кинофестиваля. Ограничения будут действовать до 01:00 пятницы. В столичном Дептрансе рекомендовали добираться в центр на метро.

На месте устаревшей станции "Тестовская" открылся новый городской вокзал "Москва-Сити", который объединяет метро, МЦК, два диаметра и наземный транспорт. Пересадка между видами транспорта занимает не более пяти минут, пассажиропоток ожидается около 100 тысяч человек в сутки.

С 20 апреля в Раменском округе вводится запрет на аренду электросамокатов из-за систематических нарушений парковки и угрозы безопасности пешеходов. Ранее ограничения уже ввели в Котельниках, Люберцах и других населённых пунктах, где зафиксированы многочисленные ДТП, в том числе со смертельным исходом.

