На месте станции Тестовская открылся новый городской вокзал Москва-Сити

В Москве открылся новый городской вокзал Москва-Сити. Он появился на месте старой железнодорожной станции Тестовская и стал крупным пересадочным узлом, который объединяет метро, МЦК, МЦД‑1, МЦД‑4 и наземный транспорт. Ежедневно им будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров.

Реконструкция заняла около 3 лет и велась без остановки движения поездов. Помимо платформ и вестибюля, построили подземный переход через Третье транспортное кольцо.

