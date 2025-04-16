В Санкт-Петербурге стартовал сезон навигации по рекам и каналам

В Санкт-Петербурге стартовал сезон навигации. Теперь по рекам и каналам северной столицы можно кататься на небольших судах. Однако они пока не выходят в Финский залив, так как на воде еще встречается лед.

В прошлом сезоне навигации было зафиксировано несколько рекордов. Он продолжался 214 дней – это был самый долгий сезон. Судоходные компании более 44 тысяч раз пришвартовывались к причалам города, что также стало максимумом.

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