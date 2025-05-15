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15 мая, 16:15

Транспорт

Москвич показал исторический поезд, проехавший по Сокольнической линии

Москвич показал исторический поезд, проехавший по Сокольнической линии

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, житель столицы прислал видео из исторического поезда, проехавшего по Сокольнической линии. На кадрах видно, как гость из Китая исполнял песню "Катюша" на своем родном языке.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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